Son Dakika Haberleri: Sarımsaklı Plajı'nda askeri tatbikat alanındaki şemsiyeler kaldırıldı
Son Dakika Güncel Haber

Sarımsaklı Plajı'nda askeri tatbikat alanındaki şemsiyeler kaldırıldı

1 saat önce

Ayvalık Belediyesi tarafından, Sarımsaklı Plajı'ndaki askeri tatbikat sahası içinde kalan şemsiyelerin kaldırıldığı bildirildi.

Sarımsaklı Plajı'nda askeri tatbikat alanındaki şemsiyeler kaldırıldı, System.String[]
Ayvalık Belediyesi tarafından, Sarımsaklı Plajı'ndaki askeri tatbikat sahası içinde kalan şemsiyelerin kaldırıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri tatbikat alanında kalan, mülkiyeti Mal Müdürlüğüne, denetimi belediyemize ait halk plajlarında geçerli mevzuat uyarınca sabit gölgelik kullanımı mümkün değildir. CİMER ve BİMER'e giden şikayetler ve yaptığımız tespitler doğrultusunda, ticari ya da kişisel kullanımlar için sabit gölgeliklerin bu alanlarda kullanıldığı ve kullandırıldığı görülmüştür. Anayasal hakların halkımız tarafından eşit olarak kullanılabilmesi için mevzuata aykırı olan bir kısım sabit gölgelikler, ilgili başvurular ve kamusal görev gereği kaldırılmıştır."
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:59 Kaynak: AA
ayvalık, sarımsaklı, şems, tatbikat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhalif olduğunu düşündüğü gence ağza alınmayacak hakaretler eden İBB çalışanı için karar verildi. CHP'den "İstanbul ehline emanet edilmedi" diyen Bahçeli'ye tepki: Tam bir kibir örneği Altın günü düşüşle kapattı! İşte son durum AK Parti Milletvekili Ata Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 18:58:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarımsaklı Plajı'nda askeri tatbikat alanındaki şemsiyeler kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]