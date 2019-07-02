Son Dakika Haberleri: "Sarımsaklı Trophy 2019 Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali" sona erdi
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"Sarımsaklı Trophy 2019 Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali" sona erdi

35 dakika önce

Ayvalık ilçesinde 3 gün süren "Sarımsaklı Trophy 2019 Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali" sona erdi.

Ayvalık ilçesinde 3 gün süren "Sarımsaklı Trophy 2019 Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali" sona erdi.
Sarımsaklı Kapalı Pazar Yeri'nde, 9 ülkeden 27 ekibin katıldığı festivalin kapanış etkinliği yapıldı.
Etkinlikte konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bu festival için bin 250 kişi Sarımsaklı'da otellerimizde ikamet ediyorlar. Bu, Sarımsaklı için nimet. Bu sayı her yıl artacaktır, şüphemiz yok." dedi.
Ergin, festivale katılan halk oyunları ekiplerine, organizasyonda emeği geçenlere ve ziyaretçilere teşekkür etti.
Etkinlik, Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hindistan, Makedonya, Polonya, Ukrayna ve Sırbistan'dan ekiplerin gösterileriyle tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:55 Kaynak: AA
Sarımsaklı, Ayvalık, Kültür Sanat
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