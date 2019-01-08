Sarınasuhlar'ın Sıkıntıları Yunusemre ile Ortadan Kalktı
27 dakika önce
Yunusemre Belediyesi, Sarınasuhlar'da yaptığı çalışmalarla mahalledeki sıkıntıları ortadan kaldırdı.
Yunusemre
Belediyesi, Sarınasuhlar'da yaptığı çalışmalarla mahalledeki sıkıntıları ortadan kaldırdı.
Yunusemre Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçlarını gözeterek yaptığı çalışmalarla sıkıntıları bir bir ortadan kaldırıyor. Sarınasuhlar Mahallesi'nde de hummalı bir çalışma yürüten belediye ekipleri, mahalle camisinin su tesisatını yenilerken; yollara stabilize malzeme serimi yaparak, 2 bin 740 metrekare parke taşı döşedi. Çevre ve meydan aydınlatması da yapan ekipler, muhtarlık binasını tadilattan geçirerek oyun parkını yeniledi. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi
ve ekibine teşekkür etti. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:53 Kaynak: İHA
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