Son Dakika Haberleri: Sarıoğlan Belediyesi'nde Yüz Güldüren Tis

Sarıoğlan Belediyesi'nde Yüz Güldüren Tis

38 dakika önce

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Sarıoğlan Belediyesi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Sarıoğlan Belediyesi'nde Yüz Güldüren Tis, System.String[]
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Sarıoğlan Belediyesi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Sarıoğlan Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleştirilen imza töreninde konuşma yapan Şube Başkanı Serhat Çelik " İmzaladığımız bu toplu iş sözleşme 2 yıllı kapsamaktadır. Sözleşmemizin yürürlüğe girmesiyle üyelerimizin ücretlerine yüzde 22 oranında zam uygulanacaktır. Kendisi çok zor şartlarda görevi devraldı. Ama bu şartlar altında bile üyelerimizi mağdur etmedi. Kendi maaşını almayarak işçilerinin maaşını zamanında ödedi. Bu fedakarlığından dolayı kendisine şahsım, sendikam ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. İmza altına aldığımız bu toplu iş sözleşmemizde üyelerimize ve Sarıoğlan Belediyemize hayırlı olsun." dedi.

Sarıoğlan Belediye Başkanı Yusuf Akbulut'da işçilerin maaşlarına ellerinden gelen en iyi zammı verdiklerini belirterek, " Sarıoğlan Belediyesi olarak bizim anlayışımız İşçinin alın teri kurumadan haklarını zamanın da ödemektir. İmkanlarımız keşke daha iyi olsaydı da bundan daha iyi zammı işçi kardeşlerimize verebilseydik. Zor şartlar altında Sarıoğlan Belediyemizi her zaman güzelleştiren, cadde ve sokaklarımızı pırıl pırıl yapan işçilerimize imzaladığımız toplu iş sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:52 Kaynak: İHA

Hizmet İş Sendikası, Kayseri, Sarıoğlan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Yıldır Aşk Yaşayan Deniz Seki ve Tayfun Topal Ayrıldı Yorgunluktan Yere Çöken Atını Kırbaçlayıp Tekmeleyen Sahibi, Vatandaşların Tepkisini Çekti

Damadını Yaralayan Kayınpederden Bir Garip Savunma: İlginç Videolar Gördüm Memurlar, Toplu Sözleşme Görüşmeleri İçin Taleplerini Belirledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 13:30:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıoğlan Belediyesi'nde Yüz Güldüren Tis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]