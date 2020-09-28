Hizmet-İş Sendikası'ndan yeni toplu sözleşme - Son Dakika

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Sarıoğlan Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarıoğlan Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine, Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye ve sendika yetkilileri katıldı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi hakkında konuşan Çelik, "Toplu iş sözleşmemizin yürürlüğe girmesiyle üyelerimizin yevmiyeleri en düşük 115 liraya yükseldi. Bunun yanında 52 günlük sendikal ikramiye verildi. Ayrıca tüm sosyal haklara yüzde 30'lara varan oranlarda artış sağlandı. Bu vesileyle toplu iş sözleşmemizde emeği geçen belediye başkanıma ve belediye yetkililerimize teşekkür ediyorum. İmza altına aldığımız sözleşmemizin belediyemize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.