Sarıoğlan Cezaevi, kapatıldı
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KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesindeki K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Adalet Bakanlığı'nın kararıyla kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:36 Kaynak: DHA
KAYSERİ'nin Sarıoğlan
ilçesindeki K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Adalet Bakanlığı
'nın kararıyla kapatıldı. Cezaevindeki mahkumlar, Bünyan
Cezaevi'ne nakledildi.
1973 yılında açılan ceza infaz kurumu, Adalet Bakanlığı'nın aldığı kararla kapatıldı. Cezaevindeki 70'e yakın mahkum, jandarmaya ait trafik ve koruma araçlarıyla Bünyan ilçesindeki cezaevine nakledildi. Nakil işlemlerinin tamamlanması 2 gün sürdü.
Kapanan cezaevinin çalışanları ise görevlerine Bünyan Cezaevi'nde devam edecek.
- Kayseri
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