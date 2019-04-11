Son Dakika Haberleri: Sarıoğlan'da Başarılı Olan Sporcu Öğrencilere Ödül Verildi

Sarıoğlan'da Başarılı Olan Sporcu Öğrencilere Ödül Verildi

1 saat önce

Sarıoğlan Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Sarıoğlan Kaymakamlığı'nın organize ettiği Ortaokul, Lise ve Büyükler Kategorisinde Masa Tenisi Turnuvalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sarıoğlan'da Başarılı Olan Sporcu Öğrencilere Ödül Verildi, System.String[]
Sarıoğlan Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Sarıoğlan Kaymakamlığı'nın organize ettiği Ortaokul, Lise ve Büyükler Kategorisinde Masa Tenisi Turnuvalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sarıoğlan Kaymakamlığında düzenlenen törende kaymakamlık ve Sarıoğlan Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa Ortaokul, Lise ve Büyükler tategorilerinde düzenlenen Masa Tenisi ile Dart turnuvalarında dereceye giren sporcular katıldı. Yarışmaların orta okul ve lise kategorisinde dereceye giren sporculara Sarıoğlan Kaymakamı Muhammet Üsame Soysal tarafından para ödülü verildi. Sarıoğlan Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Tesis Şefi Ruhi Kısır'ında katıldığı törende birincilere 300 TL, ikincilere 200 TL ve üçüncü olanlara ise 100 TL olmak üzere başarılı olan sporcular ödülendirildi ve ilçedeki gençlerin spora teşvik edilmesi amaçlandı. Yarışmanın büyükler kategorisinde derece yapanlara ise kupa verildi. Ayrıca, yarışmalara katılan tüm sporculara madalya verildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:50 Kaynak: İHA
Sarıoğlan, Spor
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