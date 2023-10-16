Kayseri'de eski Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız tabanca ile intihar girişiminde bulundu

Eski Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, göğsüne tabanca ile ateş ederek intihara teşebbüs etti.

TABANCA İLE GÖĞSÜNE ATEŞ ETTİ

Edinilen bilgiye göre Kayseri Şehir Hastanesi yakınında meydana gelen olayda eski Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız (51) tabanca ile göğsüne ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eski Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, burada tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ALİ OSMAN YILDIZ KİMDİR?

30 Mart 2014 seçimlerinde MHP'den Belediye Başkanı seçilen Ali Osman Yıldız, 15 Mayıs 2015 tarihinde AK Parti'ye geçmişti. 19 Aralık 2016 tarihinde ise AK Parti İl Başkanlığı tarafından disiplin kuruluna sevk edilmesi üzerine yaptığı yazılı açıklamayla, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Yıldız, kum ocağındaki kumları değerinden çok aşağıda vermek, ihalelerde elden para teslim almak, ihaleye fesat karıştırmak, mal bildiriminde bulunulmaması ve yolsuzluklarla mücadele kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklanmıştı.