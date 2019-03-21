Son Dakika Haberleri: Sarıoğlan Kaymakamı Soysal'dan Palassporlu Oyunculara Tatlı İkramı

Sarıoğlan Kaymakamı Soysal'dan Palassporlu Oyunculara Tatlı İkramı

1 saat önce

Sarıoğlan İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, İkinci Amatör Küme D Grubu lideri Palasspor'un yaptığı antrenmanı ziyaret ederek futbolculara tatlı ikram etti.

Sarıoğlan Kaymakamı Soysal'dan Palassporlu Oyunculara Tatlı İkramı, System.String[]
Sarıoğlan İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, İkinci Amatör Küme D Grubu lideri Palasspor'un yaptığı antrenmanı ziyaret ederek futbolculara tatlı ikram etti.

Kayseri İkinci Amatör Küme D Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Palasspor'un Erkilet Stadı'nda yaptığı son antrenmanı Sarıoğlan İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ziyaret etti. Antrenman öncesinde oyuncular ile bir süre sohbet eden Soysal ardından yapılan antrenmanı izledi. İdmanın ardından oyunculara baklava ikram eden Soysal, oyuncuları kırmayarak penaltı atışı kullandı. Palasspor Kulüp Başkanı Sait Özer, Sarıoğlan İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek plaket verdi. Özer, "Sayın kaymakamımız ilçe gençliğine her zaman destek veriyor. Bizimle istişarede bulunuyor. Takımımıza her zaman yanlarında olduğunu hissettiriyor. Kendisinin destekleri sayesinde Palasspor çok daha güçlü olacak" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:45 Kaynak: İHA

Erkilet, Kayseri, Sarıoğlan, Spor
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