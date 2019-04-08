Sarıoğlan Okçuluk Kursu Açıldı
1 saat önce
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde okçuluk kursu açıldı.
Kayseri
'nin Sarıoğlan
ilçesinde okçuluk kursu açıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi tarafından açılan kursa yaklaşık 100 kişi katılıyor.
Haftanın 3 günü devam eden kurs kapsamında kursiyerlere teorik ve uygulamalı okçuluğun tüm incelikleri öğretilecek.
Kursa katılan 10-17 yaş arasındaki kursiyerlerden başarılı olanların 2 ay sonra ulusal yarışmalara katılacağı bildirildi.
Sarıoğlan Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal'ın da destek verdiği kursta temel beceri ve atış derslerinin yanında beden, kas, zihin koordinasyonunu geliştirici eğitimler veriliyor.
Açılan okçuluk kursunda talebe göre kontenjanın arttırılacağı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:16 Kaynak: AA
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