Sarıoğlanlı çiftçiler toprak analizlerini KTB laboratuvarında ücretsiz yaptırabilecek - Son Dakika

Sarıoğlanlı çiftçiler toprak analizlerini KTB laboratuvarında ücretsiz yaptırabilecek

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) ile Sarıoğlan Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Sarıoğlanlı çiftçiler; toprak ve bitki analizlerini KTB'nin laboratuvarında ücretsiz yaptırabilecek.

Sarıoğlanlı çiftçiler toprak analizlerini KTB laboratuvarında ücretsiz yaptırabilecek, System.String[]

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) ile Sarıoğlan Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Sarıoğlanlı çiftçiler; toprak ve bitki analizlerini KTB'nin laboratuvarında ücretsiz yaptırabilecek.

KTB Toplantı salonunda düzenlenen protokolde konuşan KTB Başkanı Recep Bağlamış; imzalanan protokolün bir ilk olduğunu ifade ederek; "Bugün Sarıoğlan Belediyemizle yapmış olduğumuz laboratuvar hizmetleri, eğitim, proje ve danışmanlık alanında işbirliği protokolü nedeniyle toplanmış bulunmaktayız. Bünyemizde yer alan gıda ve toprak laboratuvarımızda bakanlık onaylı olarak çalışmakta ve yaptığımız analizlerle üreticiye fayda sağlamak için faaliyet göstermekteyiz. Sarıoğlan Belediye başkanımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde çiftçimizin dışarıda özel laboratuvarlarda yüksek ücretle yaptığı birçok analizi borsamızda yapabileceğimizi ve üreticilerimizin yararına olması adına gerekirse ücret almayacağımızı belirtmiştik. Bu doğrultuda iki kurum arasında protokol yapma gereği hasıl oldu. Sarıoğlan'da yer alan çiftçilerimize gerek duydukları eğitimlerde ve işlerini geliştirmek için yapacakları projelerde borsa olarak teknik destek vereceğiz. Sarıoğlan Belediyemiz de yapacağı tarım ve hayvancılık alanındaki proje ve eğitim planlamalarında her türlü teknik desteği vermek üzere de protokolümüzü tamamlamış bulunmaktayız. Protokolümüzle birlikte bir ilke imza atarak tarım, hayvancılık alanında resmi olarak bir ilçe belediyemizle birlikte hareket etmiş olacağız. Bu protokolün diğer alanlarda da örnek olacağına inanarak meslek odalarımızın belediyelerimizin, kamu kurum ve kuruluşlarımızın daha yakın çalışma noktasında başlangıç olmasını temenni ediyorum" dedi.

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ise Sarıoğlanlı çiftçilere imzalanan protokolün hayırlı olmasını temenni ederek; "Recep Başkanımızla daha önceki görüşmelerimizde Sarıoğlan'ın yüzde 90'ı tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Biz çiftçilerimize bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz diye hesabını yapan bir belediyeyiz. Başkanla yapmış olduğumuz toplantılarda Kayseri Ticaret Borsası'nın kapısını açtı sonuna kadar, sağ olsun. Yapılacak olan toprak analizlerinde, bitki analizlerini Sarıoğlanlı çiftçilerimize sonuna kadar açtı ve ücretsiz olacağının müjdesini de bizlere verdi. Biz de bunu çiftçimizle paylaşıp borsa ile beraber ortaklaşa inşallah yürüteceğiz. Bölgemizde yapacağımız tarımsal ve hayvancılıkla alakalı projelerimizde destek olacaklarını ilettiler. Sarıoğlanlı olarak bize gurur verici şey, bir ilk olması. Bu da bize bir gurur veriyor. Burada kazanacak olan Sarıoğlanlı çiftçilerimiz. Teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından iki kurum arasındaki protokol karşılıklı olarak imzalandı. - KAYSERİ

konya ticaret borsası, Sarıoğlan, Protokol, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sarıoğlanlı çiftçiler toprak analizlerini KTB laboratuvarında ücretsiz yaptırabilecek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu
Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Türkiye ile masaya oturan Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Türkiye ile masaya oturan "Komşu" AB'ye yaptırım çağrısı yaptı         
21:01
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Görüşmelerin gidişatı Yunanistan'ın adımlarına bağlı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Görüşmelerin gidişatı Yunanistan'ın adımlarına bağlı         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1767 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1767 yeni vaka tespit edildi         
19:02
Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi         
17:57
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
Dizinin başrol oyuncusu Dominic Purcell müjdeli haberi verdi! Prison Brekak'ın 6. sezonu geliyor Dizinin başrol oyuncusu Dominic Purcell müjdeli haberi verdi! Prison Brekak'ın 6. sezonu geliyor         
16:04
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz         
11:13
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak? Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak?         
10:55
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 21:36:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıoğlanlı çiftçiler toprak analizlerini KTB laboratuvarında ücretsiz yaptırabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei