Sarıoğlu, "Ciddiyete davet ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıoğlu, 'Ciddiyete davet ediyoruz' - Son Dakika

Sarıoğlu, "Ciddiyete davet ediyoruz"

6 saat önce

İşçi Emeklileri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, kamuoyunda emeklilerin maaşlarından kesinti olacağına yönelik iddiaların ardından açıklama yaptı.

Sarıoğlu,

İşçi Emeklileri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, kamuoyunda emeklilerin maaşlarından kesinti olacağına yönelik iddiaların ardından açıklama yaptı.


Tüm İşçi Emeklileri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, "Aylardır, yıllardır başta Genel Başkanımız Satılmış Çalışkan olmak üzere emeklilerimizin bir an önce intibak yasasının çıkması yani devletin belirlediği açlık sınırı baz alınarak en az olan açlık sınırından az olmaması onun üzerine herkes ödediği prim gün sayısına göre maaşların düzenlenmesinin, yasanın bir an önce çıkartılması, sağlıkta katkı paylarının kesilmemesi veya asgariye ye indirilmesi, her iki dini bayramda verilen ikramiyelerin bin 500 TL olması, asgari ücret arttıkça üzerine ilave yapılmasını, dosyamızı Cumhurbaşkanlığına, muhalefet liderlerine verdik. Milyonlarca emekli müjdeli haber beklerken emekliyi huzursuz edecek şekilde bir televizyon kanalında haber yayınlandı. Genel Başkanım Satılmış Çalışkan ve öbür dernek genel başkanları ilgili yetkili herkesle görüştüler. SGK kurumu da resmi yazı göndererek açıklamayı yalanladı. Bugün saat 2 'de Tüm Emek Der Genel merkezin de Genel Başkanlar bir araya gelecek, durum değerlendirmesi yapacak. Zonguldak'tan sesleniyorum: Milyonlarca emekliyi üzecek yanlış kasıtlı açıklama yapmayın. Herkesi ciddiyete davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Mustafa Sarıoğlu, Zonguldak, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:57 Kaynak: İHA
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