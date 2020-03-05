Sarıoğlu, "Emekliler bizden gelecek haberleri beklesinler" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıoğlu, 'Emekliler bizden gelecek haberleri beklesinler' - Son Dakika

Sarıoğlu, "Emekliler bizden gelecek haberleri beklesinler"

6 saat önce

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, emeklilerin promosyon sorunlarının değerlendirildiği toplantı hakkında bilgilendirme yaptı.

Sarıoğlu,

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, emeklilerin promosyon sorunlarının değerlendirildiği toplantı hakkında bilgilendirme yaptı.


Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Tüm İşçi Emeklileri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan Başkanlığında emeklilerin promosyon sorunları hakkında gerçekleştirile toplantı hakkında değerlendirme yaptı. Sarıoğlu, SGK ve Ziraat Bankası arasında protokolün imzalandığını ifade ederek "Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Emekliler Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Tüm Sivil Emekliler Derneği, Tüm BAĞ-KUR Emeklileri Derneği, Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği, Tüm İşçi Emeklileri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan Başkanlığında emeklilerin promosyon sorunlarını görüştüler. SGK ve Ziraat Bankası arasında imzalanan yeni dönem için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı bin 500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, aylığı bin 500 ye 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, aylığı 2 bin 500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Emeklilerin banka promosyonları gündemiyle toplanan Türkiye Platform üyeleri, Emekli temsilcileri olarak banka promosyonları için masada olmamız gerekliydi dediler. Ayrıca Özel Bankalar emeklilere daha farklı tutarlarda banka promosyonu vermektedir. Platform olarak özel bankalarla görüşmeye başladık. Şuan özel bankalarda görüşmelerimizde 1250,00 TL 'ye kadar çıkmıştır. Teklifler peş peşe geliyor. Emekli bu fırsatlardan en tutarlı olanını değerlendirecektir. Bu verilen promosyonları biz 3 yılda bir değil her yıl verilmesini istiyoruz. Çünkü emeklilere verilen maaş süreleri 10 gün ortalamaya vurulduğunda maaşlarımız 5 gün bankada beklemektedir. Görüşmelerimizi bu yönde devam ediyor. Emekli arkadaşlarımız bizden gelecek güzel haberleri beklemesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Mustafa Sarıoğlu, Zonguldak, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:34 Kaynak: İHA
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