Sarıoğlu, "TOKİ'de talepler için son iki gün" - Son Dakika

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Üzülmez'de yapılan 1 Etap TOKİ konutlarından satışa sunulan 269 daire için son başvurunun 18 Eylül olduğunu söyledi.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Üzülmez'de yapılan 1 Etap TOKİ konutlarından satışa sunulan 269 daire için son başvurunun 18 Eylül tarihinde sona ereceğini belirterek emekli vatandaşlara çağrıda bulundu. Toplam 269 dairenin satışa sunulduğunu ifade eden Sarıoğlu, "Aylardır TOKİ ile ilgili emekli arkadaşlarımız derneğimize gelerek bizlerden bilgi istemeklerde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan Üzülmez'de yapılan dairenin satışa sunuş şekli açıklandı. 7 Eylül'de talepler alınmaya başlandı. 18 Eylül'de süre doluyor. 1+1- 2+1- 3+1 evlere talepte bulunmak isteyen arkadaşlarımız ilgili bankaya giderek kuraya girme hakkı kazanacaklardır. Derneğimize gelen üyelerimize duyuruyoruz. TOKİ tarafından Zonguldak'ta satışa sunulan daireleri memnuniyetle karşılıyoruz. Toplam 766 adet fakat 269 tanesi satıla sunuluyor. 1+1 93, 2+1 165, 3+1 11 adet toplam adet daire satışa sunulacak. Arkadaşlarımızın zaman geçirmeden halk bankasına giderek başvuru yapmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK