Son Dakika Haberleri: Sarısalkım Sosyal Tesisi'nin Açılışı Yapıldı

Sarısalkım Sosyal Tesisi'nin Açılışı Yapıldı

42 dakika önce

Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey İlçesi mahallelerinden Sarısalkım'a yapılan sosyal tesis, taziye evi ve Kur'an Kursu'nun açılışı yapıldı.

Sarısalkım Sosyal Tesisi'nin Açılışı Yapıldı, System.String[]
Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey İlçesi mahallelerinden Sarısalkım'a yapılan sosyal tesis, taziye evi ve Kur'an Kursu'nun açılışı yapıldı.

Her mahalleye bir sosyal tesis yapma hedefiyle yoluna devam eden ve kırsaldaki mahallelerin de eksiklerini giderme yolunda emin adımlarla ilerleyen Şahinbey Belediyesi, ilçeye bağlı Sarısalkım Mahallesine yaptırılan Sosyal Tesis ve Taziye evini hizmete sundu.

Sergen Mahallesine kazandırılan hizmetlerin açılışı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Şube Başkanı Ökkeş Titiz ve çok sayıda mahallelinin katılımıyla yapıldı.

"Vatandaşlarımız için sosyal tesis, park, cami ve daha birçok şey yaptık"

Dualar ve Kur'an Tilaveti ile başlayan açılış töreninde açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Sosyal tesisimizin açılışı için burada vatandaşlarımızla beraberiz. Eskiden köy olan şimdiki mahallelere hizmet yapılmazdı, yapılsa bile sadece yol yapılırdı. Yani köylere sosyal tesis yapmak, park yapmak, taziye evi yapmak, eğitim malzemeleri vermek gibi şeyler yoktu. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız yasayı değiştirdi ve biz de bunları yaptık. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediyesi gece gündüz demeden, mahalle, köy, şehir demeden tüm halkın ihtiyaçlarını karşılamak için vatandaşın emrinde ve hizmetindedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve mahalle halkının katılımıyla dualar eşliğinde cami ve sosyal tesisin açılış kurdelesi kesilirken, Şahinbey Belediyesi tarafından mahalle halkına Kur'an-ı Kerim dağıtıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:49 Kaynak: İHA

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