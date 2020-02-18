Sarısöğüt köyü Ezine'ye mahalle olarak bağlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarısöğüt köyü Ezine'ye mahalle olarak bağlandı - Son Dakika

Sarısöğüt köyü Ezine'ye mahalle olarak bağlandı

7 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Sarısöğüt köyü yapılan referandumun ardından ilçe merkezine mahalle olarak bağlandı.

Sarısöğüt köyü Ezine'ye mahalle olarak bağlandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Sarısöğüt köyü yapılan referandumun ardından ilçe merkezine mahalle olarak bağlandı.


Okulda kurulan 2 sandıkta köylerinin durumunu oylayan 729 seçmenden 497'si sandık başına gitti. Kullanılan 497 oydan 331'i "evet", 163'ü "hayır" çıktı, 3 oy ise geçersiz sayıldı.


Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, referandumun ardından Sarısöğüt köyünün artık mahalle statüsü kazandığını belirterek, şunları söyledi:

"Sarısöğüt köyü bizim mahallemiz, köy muhtarı Hakan Efe 'de mahalle muhtarımız olmuştur. Ortaya çıkan sonucun belediye olarak güzel işler yapıldığının kanıtı olduğunu görmekteyiz. Bundan sonra da yeni mahallemize hizmet götürme noktasında daha rahat ve halkın bize olan güvenine layık olarak sürdüreceğiz."

Çanakkale, Ezine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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