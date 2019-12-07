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"Sarissa Altınyayla Tonus", okuyucuyla buluştu
6 saat önce
Sivas'ın Altınyayla ilçesinin kültürünü, tarihini ve değerlerini konu alan "Sarissa Altınyayla Tonus" kitabı okuyucuyla buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:17 Kaynak: İHA
Sivas'ın Altınyayla ilçesinin kültürünü, tarihini ve değerlerini konu alan "Sarissa Altınyayla Tonus" kitabı okuyucuyla buluştu.
Uzun yıllar emek verilen "Sarissa Altınyayla Tonus" kitabı Bekir Güzeldağ, Bünyamin Uğur, Zeki Özgişi ve Ahmet Dabak tarafından hazırlandı. "Sarissa Altınyayla Tonus" eseri, ilçenin dününü ve bugününü okuyucularla buluşturuyor. Eserde, ilçenin tarihinden, kültürüne, günlük yaşantısından geleneklerine kadar her şeyi bulmak mümkün. - SİVAS
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