Son Dakika Haberleri: "Sarissa Altınyayla Tonus", okuyucuyla buluştu
Son Dakika Güncel 'Sarissa Altınyayla Tonus', okuyucuyla buluştu - Son Dakika

"Sarissa Altınyayla Tonus", okuyucuyla buluştu

6 saat önce

Sivas'ın Altınyayla ilçesinin kültürünü, tarihini ve değerlerini konu alan "Sarissa Altınyayla Tonus" kitabı okuyucuyla buluştu.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinin kültürünü, tarihini ve değerlerini konu alan "Sarissa Altınyayla Tonus" kitabı okuyucuyla buluştu.


Uzun yıllar emek verilen "Sarissa Altınyayla Tonus" kitabı Bekir Güzeldağ, Bünyamin Uğur, Zeki Özgişi ve Ahmet Dabak tarafından hazırlandı. "Sarissa Altınyayla Tonus" eseri, ilçenin dününü ve bugününü okuyucularla buluşturuyor. Eserde, ilçenin tarihinden, kültürüne, günlük yaşantısından geleneklerine kadar her şeyi bulmak mümkün. - SİVAS

Altınyayla, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 19:53:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Sarissa Altınyayla Tonus", okuyucuyla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]