Sarısu Mahallesi'ne 15 bin metrekare peyzaj - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarısu Mahallesi'ne 15 bin metrekare peyzaj - Son Dakika

Sarısu Mahallesi'ne 15 bin metrekare peyzaj

7 saat önce

Konyaaltı Belediyesi, Sarısu Mahallesinde Akdeniz Bulvarına paralel uzanan tali yolda, 15 bin metrekare refüj üzerinde peyzaj düzenlemesi başlattı.

Sarısu Mahallesi'ne 15 bin metrekare peyzaj, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi, Sarısu Mahallesinde Akdeniz Bulvarına paralel uzanan tali yolda, 15 bin metrekare refüj üzerinde peyzaj düzenlemesi başlattı.


Konyaaltı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, Sarısu Mahallesinde Akdeniz Bulvarına paralel uzanan 121 Sokak üzerinde peyzaj düzenlemesi başlattı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Batı Çevreyolu Kavşağından Tünektepe Kavşağına kadar olan refüj üzerinde 15 bin metrekare yeşil band çalışması yapacaklarını bildirdi.


"Yeşil dokuyu zenginleştirdik"


9 ayda 17 park yaptıklarını söyleyen Semih Esen, "Sarısu Mahallesinde Akdeniz Bulvarına paralel uzanan 121 Sokak üzerinde 15 bin metrekare alan üzerinde peyzaj düzenlemesi başlattık. Bu alanda ilk olarak toprak tesviye çalışması yaptık. Peyzaj çalışmaları kapsamında narenciye ağaçlarının yanı sıra gerekli yerlere zeytin ağaçları diktik. Estetik bir görünüm kazanan Sokakta, çalılar da dikilerek yeşil dokuyu zenginleştirdik. Son olarak çim tohumu atılarak peyzaj düzenlemesini tamamladık. Söz konusu alan otomatik sulama sistemiyle sulanmaktadır. Böylece hem iş gücünden tasarruf ediyor, hem de su israfını önlemiş oluyoruz. Tüm bu çalışmaların neticesinde Sarısu Mahallemize 15 bin metrekare yeşil alan kazandırmış olduk" diye konuştu. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Semih Esen, Konyaaltı, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:53 Kaynak: İHA
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