Sarısungur'da kupa heyecanı başladı
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kano Federasyonu iş birliği ile düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası yarışları Sarısungur Göleti'nde başladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:12 Kaynak: Bültenler
Büyükşehir Belediyesi tarafından Mamuca'da hayata geçirilen Sarısungur Göleti su sporlarının merkezi haline geldi. Özellikle Kano Federasyonu'nun büyük ilgi gösterdiği Sarısungur Göleti, bu sene de Durgunsu Kano Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapıyor. 1-3 Temmuz tarihleri arasında kıyasıya mücadelelerin yaşanacağı yarışların ilk gününde 1000 metre yarışları gerçekleştirildi. 29 takımın yaklaşık 300 sporcunun mücadele edeceği yarışlarda 2 Temmuz Salı günü 500 metre, 3 Temmuz Çarşamba günü ise 200 metre yarışları gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcuları Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, amatör sporlara ve sporculara desteğin artarak devam edeceğinin altını çizdiler. Ayrıca bu yıl ilk kez Büyükşehir Belediyesi Mobil Aracının da Sarısungur Göletinde yarış heyecanını yaşayan sporculara ve sporseverlere ücretsiz olarak internet hizmeti verdiğini hatırlatan yetkililer, tüm Eskişehirlileri Sarısungur'a beklediklerini belirttiler.
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