Sarısuvat Kanyonu'nda 8 kilometrelik doğa yürüyüşü - Son Dakika

SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde doğal güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakan Sarısuvat Kanyonu'nun doğa turizmine kazandırılması amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Doğanşar Kaymakamlığı tarafından ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki, yılın her mevsiminde oluşan doğal güzelliğiyle görenlerin kendisine hayran bırakan Sarısuvat Kanyonu'nda doğa yürüyüşü düzenlendi. Kaymakam Onur Aykaç tarafından kanyonun tanıtımı için Sivas Doğa Spor Kulübü üyeleri ilçeye davet edildi. Kulüp üyeleri, Kaymakam Onur Aykaç ile birlikte kanyonda 8 kilometrelik yürüyüş yaptı. Kulüp üyeleri yürüyüşün ardından doğası, iklimi ve coğrafyasıyla doğa turizmine kazandırılması için çalışma başlatılan Sarısuvat Kanyonu'nun zirvesinde Türk bayrağı açtı. Kanyonun eşsiz manzarası dron ile de havadan görüntülendi.
Yürüyüşe katılan Barış Çirci (31) de, "Uzun süredir sosyal medyada içerik üretiyorum. Dağcılık, kamp ve doğa yürüyüşleri yapıyorum. Türkiye'nin dört bir tarafını gezerek tanıyorum. Sarısuvat Kanyonu'nda yürüyüş rotalarını belirledikten sonra sarp kayalıkların zirvesine çıkıp manzarasını izledik" diye konuştu.