Sarıveliler Belediyesi'nden Kızak Şenliği

Sarıveliler Belediyesi tarafından "Kızak Şenliği" düzenlenecek.

Sarıveliler Belediyesi tarafından "Kızak Şenliği" düzenlenecek.



Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur, yaptığı açıklamada, kızak şenliğinin 3 Şubat 2019 Pazar günü düzenleneceğini belirterek, şenliğe tüm hemşerilerini beklediğini söyledi.



Halkın sosyal ve sportif yaşantısı ile yaşam tarzına katkı sağlayabilmek için kızak şenliği düzenlediklerini ifade eden Samur, şenliğin saat 11.00'da Karakaya Mahallesindeki TOKİ Konutları yanında olacağını duyurdu.

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