Sarıveliler'de "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi - Son Dakika
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Sarıveliler'de "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi

16.06.2022 15:00
Sarıveliler'de "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi.

Sarıveliler Anıt alanında düzenlenen bilim fuarının açılışına Kaymakam Mehmet Bircan, Belediye Başkanı Halil Kulak, Cumhuriyet Savcısı Serhat Akın Bekiroğlu, Hakim Faruk Baki ve daire amirleri katıldı.

Kaymakam Bircan ve beraberindekiler, Adiller Şehit Öğretmen Ali Yıldız Ortaokulu ve Mehmet Akif Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projeleri inceleyerek, projeler hakkında bilgi aldı.

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Kaynak: AA

Sarıveliler, Halil Kulak, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıveliler'de '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıveliler'de "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi - Son Dakika
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