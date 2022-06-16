Kaymakam Bircan ve beraberindekiler, Adiller Şehit Öğretmen Ali Yıldız Ortaokulu ve Mehmet Akif Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projeleri inceleyerek, projeler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Sarıveliler, Halil Kulak, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sarıveliler'de '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' düzenlendi - Son Dakika

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