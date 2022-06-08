Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen kırsal ekonomik altyapı yatırımları kapsamında yapılan ekipmanların dağıtımını, projeden yararlanmaya hak kazanan çiftçilere Kaymakam Bircan teslim etti.

Kaynak: AA

Sarıveliler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sarıveliler'de çiftçilere hibe destekli tarım ekipman yardımı yapıldı - Son Dakika

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