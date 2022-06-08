Sarıveliler'de çiftçilere hibe destekli tarım ekipman yardımı yapıldı

Karamana bağlı Sarıveliler ilçesinde, çiftçilere yüzde 50 hibe destekli makine ekipmanı dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen kırsal ekonomik altyapı yatırımları kapsamında yapılan ekipmanların dağıtımını, projeden yararlanmaya hak kazanan çiftçilere Kaymakam Bircan teslim etti.
Sarıveliler Kaymakamı Mehmet Bircan, Karaman Tarım ve Orman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş, daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
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