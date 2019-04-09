Son Dakika Haberleri: Sarıveliler'de Halil Kulak Mazbatasını Aldı

Sarıveliler'de Halil Kulak Mazbatasını Aldı

46 dakika önce

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde bağımsız aday olarak girdiği belediye başkanlığı seçimini kazanan Halil Kulak, mazbatasını aldı.

Sarıveliler'de Halil Kulak Mazbatasını Aldı, System.String[]
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde bağımsız aday olarak girdiği belediye başkanlığı seçimini kazanan Halil Kulak, mazbatasını aldı.

Sarıveliler Adliyesine sabah erken saatlerde gelen Halil Kulak, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Fatma Temür'den aldı. Burada kısa bir açıklama yapan Kulak, hizmet noktasında Sarıveliler'in gelişmesi için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söyledi.

Bağımsız aday Halil Kulak, üç dönemdir Sarıveliler Belediye Başkanlığı yapan AK Partili eski Belediye Başkanı Hayri Samur'u 6 oy farkla geçerek seçimi kazandı. Belediyede devir teslim töreninin yarın yapılması bekleniyor. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:08 Kaynak: İHA

Karaman, Halil Kulak, Sarıveliler, Politika
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