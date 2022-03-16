Sarıveliler'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı - Son Dakika
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Sarıveliler'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

16.03.2022 16:56
Sarıveliler'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Sarıveliler'de İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Sarıveliler'de İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle bugüne ertelenen program, 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu konferans salonunda düzenlendi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti. İstiklal Marşının okunması, Mehmet Akif belgeseli videosunun gösterilmesi, şiirler okunması ve müzik gösterisi ile programa devam edildi.

İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Mehmet Bircan tarafından ödülleri verilmesiyle etkinlik sona erdi.

Programa, Kaymakam Mehmet Bircan, Cumhuriyet Başsavcı Anıl Cem Turhan, Hakimler Betül Kalıp, Sayın Faruk Baki, daire amirleri, STK temsilcileri, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Mehmet Bircan, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıveliler'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı - Son Dakika


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