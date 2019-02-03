Son Dakika Haberleri: Sarıveliler'de Kızak Şenliği Düzenlendi

Sarıveliler'de Kızak Şenliği Düzenlendi

40 dakika önce

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde belediye tarafından ilki düzenlenen kızak şenliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sarıveliler'de Kızak Şenliği Düzenlendi, System.String[]
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde belediye tarafından ilki düzenlenen kızak şenliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TOKİ evleri Delikli Kaya mevkisinde yapılan şenliğe, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ile Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur da katıldı. Eline tahta kızaklarını alan küçük, büyük herkes şenliğe koştu. Küçükler kadar büyükler de kızakla kaymanın keyfini doyasıya yaşadı. Şenlik öncesi kısa bir konuşma yapan Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur, bu yıl belediye olarak ilkini düzenledikleri Kızak Şenliğini gelecek yıllarda da geleneksel hale getirerek geniş kapsamlı olarak yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Şenliğe katılanlara belediye tarafından yemek ikram edildi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:06 Kaynak: İHA

Hayri Samur, Karaman, Sarıveliler, Güncel
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