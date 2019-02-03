Sarıveliler'de Kızak Şenliği Düzenlendi
40 dakika önce
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde belediye tarafından ilki düzenlenen kızak şenliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Karaman
'ın Sarıveliler
ilçesinde belediye tarafından ilki düzenlenen kızak şenliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
TOKİ evleri Delikli Kaya mevkisinde yapılan şenliğe, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser
ile Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur
da katıldı. Eline tahta kızaklarını alan küçük, büyük herkes şenliğe koştu. Küçükler kadar büyükler de kızakla kaymanın keyfini doyasıya yaşadı. Şenlik öncesi kısa bir konuşma yapan Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur, bu yıl belediye olarak ilkini düzenledikleri Kızak Şenliğini gelecek yıllarda da geleneksel hale getirerek geniş kapsamlı olarak yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Şenliğe katılanlara belediye tarafından yemek ikram edildi. - KARAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:06 Kaynak: İHA
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