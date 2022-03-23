Sarıveliler'de vatandaşlara fidan dağıtıldı - Son Dakika
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Sarıveliler'de vatandaşlara fidan dağıtıldı

23.03.2022 09:56
Sarıveliler'de vatandaşlara fidan dağıtıldı

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Dünya Ormancılar Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Göktepe Orman İşletme Şefliği tarafından organize edilen fidan dağıtımı etkinliğinde, vatandaşlara 2 bin ceviz, selvi, sedir ve karaçam fidanı dağıtıldı.

Ayrıca ilçedeki bütün öğrencilere küçük yaşta orman sevgisini aşılamak, ormanın önemi hakkında farkındalık oluşturmak için öğretmen ve öğrencilere fidan dağıtımı yapıldı.

Etkinliklere ilçe Kaymakamı Mehmet Bircan da katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıveliler'de vatandaşlara fidan dağıtıldı - Son Dakika


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