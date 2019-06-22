Son Dakika Haberleri: Sarıya boyanan tarlalar doğa tutkunlarını cezbediyor
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Sarıya boyanan tarlalar doğa tutkunlarını cezbediyor

30 dakika önce

Sarıya boyanan tarlalar doğa tutkunlarını cezbediyorTOKAT - Türkiye'deki toplam ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 4'ünü karşılayan Tokat'ta adeta sarıya boyanan tarlalar doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Sarıya boyanan tarlalar doğa tutkunlarını cezbediyor
TOKAT - Türkiye'deki toplam ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 4'ünü karşılayan Tokat'ta adeta sarıya boyanan tarlalar doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya büründü. Ayçiçek tarlalarının yanından geçerken manzaraya kayıtsız kalmayanlar ise öz çekim yaptı. Altın sarısı renkleri ile görsel şölen oluşturan ayçiçekleri bölge ekonomisine ise önemli katkı sağlıyor. Türkiye'de en fazla ekim alanı ve üretime sahip yağlı tohumlu bitkisi olan ayçiçeği yaklaşık 700 bin hektar alanda ekimi yapılıyor. Türkiye'deki toplam ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 4'ünü karşılayan Tokat'ta Erbaa bağ yaprağı üretiminin ardından Ayçiçek üretimi ile de dikkat çekiyor. İl Tarım Müdürü Orhan Şahin, 2018 yılında 87 bin 587 dekar alanda üretilen ayçiçeğinden 32 bin 145 ton ürün elde edildiğini, bu yıl üretimde yüzde yüze yakın artış beklediklerini kaydetti.
Ayçiçeklerinin eşsiz doğa manzaraları oluşturduğunu ifade eden Mustafa Coşkun, ilçede ayçiçeği üretiminde artış gözlenmekte olduğunu kaydetti.
Sarıya boyanan tarlalar doğa tutkunlarını cezbediyor
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:00 Kaynak: İHA
Erbaa, Tokat, Türkiye, Genel
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