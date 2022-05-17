SARIYA BÜRÜNEN OVADA, LEYLEKLERLE DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKİMİ

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde baharın gelişiyle renklenen tarlalar, hem leyleklere mekan hem de düğün için çekim yapmak isteyen çiftlere doğal fotoğraf platosu oluyor.

Kentte, baharın gelişiyle boy veren sarı çiçek tarlaları, güzel görüntüler oluşturdu. Yüksekova ilçesi merkezinin girişindeki ova, görselliğiyle fotoğraf çekimi yapmak isteyen yeni evli çiftlerin ilgi odağı oldu. Her yıl olduğu gibi bu sene de bölgeye gelen leylekler ovada fon oluştururken, gelin ve damatların mutlu anları fotoğraflara yansıdı.

Yüksekova'da sınıf öğretmenliği yapan Özlem Yılmaz ile hayatını birleştiren emlakçı Rıdvan Yılmaz, fotoğrafların çekiminde, "Cennet gibi güzel olan ovada bizi leylekler karşıladı. Heyecan veren bir sürpriz yaşattılar. Bu durum herkese nasip olmaz. Leyleklerin bizi karşılamalarını güzel bir hayatın başlangıcı olarak yorumluyorum" dedi.