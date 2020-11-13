Sarıyahşi'de "Kadın Kültür Evi" açıldı - Son Dakika

Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinde "Kadın Kültür Evi" açıldı.

Törene, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Kaymakam Ömer Kıraç, Sarıyahşi Belediye Başkanı Fatih Ünsal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayakta kalan kadınları protokole davet eden Vali Aydoğdu, yaptığı konuşmada, Kadın Kültür Evi'nin Aksaray'da açılan ikinci kültür evi olduğunu söyledi.

Kadınların buraya gelerek üretime katkı yapacaklarını belirten Aydoğdu, "Bir araya gelecek, dertleşecek, muhabbet edecek, sosyal yaşamın içinde olacaklar. Bir toplum kadına, aile mefhumuna değer vermezse o toplumun ayakta kalması mümkün değil. Onun için annelerimiz, kadınlarımız bizim baş tacımız. Onlara ne yapsak az." diye konuştu.

Başkan Dinçer ise kültür evi projelerinin kent genelinde başlatılan önemli projelerden bir tanesi olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Aydoğdu, Dinçer ve beraberindekiler Kadın Kültür Evi'nin açılışını yaptı.

Aydoğdu, içerisinde oturma salonları, etkinlik alanları, spor, müzik atölyeleri bulunan Kadın Kültür Evi'ni gezerek incelemelerde bulundu, müzik atölyesinde kadınlarla birlikte türkü söyledi.