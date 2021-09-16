Sarıyahşi'deki "belediyede darp" iddiası - Son Dakika

Sarıyahşi Belediye Başkanı Fatih Ünsal, belediye binasına gelen bir vatandaşı çalışanlarıyla birlikte darbettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını, tartışan tarafları ayırmaya çalıştığını açıkladı.

Ünsal, sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında görüntüleri yayımlanan olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, haberlere konu olayın 16 Nisan 2020 tarihinde meydana geldiğini ve olaya ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini belirtti.

Olayla ilgili yargılama sürecinin Şereflikoçhisar 1. Asliye Ceza Mahkemesinde sürdüğü bilgisini veren Ünsal, şöyle devam etti:

"16 Nisan 2020 günü makam odasında toplantı halinde olduğumuz sırada dışarıdan gelen gürültü ve sesler üzerine odama davet ettiğim, oldukça agresif tavırlar sergileyen şahsın problemini dinleyerek çözüm odaklı yaklaştığım halde kendisi bir türlü sakinleşmeyerek hiddetli bir biçimde odamdan çıkmıştır. Akabinde de belediye binası içerisinde gerek şahsıma gerek makamıma gerekse de belediye personeline yönelik sinkaflı cümleler ile saldırgan tavırlar sergilediğinin ve belediye binasından çıkmaya direnerek belediye personeline zorluk çıkardığının tarafımıza iletilmesi üzerine, sırf şahsı sakinleştirmek maksatlı dışarı çıktığımda, zabıta müdürünün parmağını kırdığını, makam şoförünün dudağını patlattığını görmem üzerine, araya girerek tarafları ayırmak maksatlı müdahale etmeye çalıştığım halde sakinleşmeyerek saldırganca tavırlarının şiddetini arttıran şahsın iyi niyetli olmadığı, belediye binamıza gelişinin planlı ve provokatörce bir eylem olduğu aşikardır."

Söz konusu vatandaşın tavırları dolayısıyla belediye avukatlarının başlattığı hukuki süreçte "sanık" sıfatıyla yargılandığını aktaran Ünsal, olaya iştirakinin "öfkeli ve saldırgan vatandaşı sakinleştirmeye ve belediye personeli ile şahıs arasına girerek vakayı sonlandırmaya çalışmaktan" ibaret olduğunu, yargı mercileri önünde de tanıklık görevini yerine getirdiğini ifade etti.

Ünsal, olaya ilişkin yanıltıcı haberlerle şahsını ve partisini yıpratma gayretinde olan kişi ve kurumlar hakkında hukuki süreç başlatacağını bildirerek, "Vakanın üzerinden 1,5 yıl gibi uzun bir müddet geçtikten sonra bu şekilde gündeme getirilmesinin de tamamen şahsımı, makamımı ve partimi karalama ve yıpratma gayreti içerisinde olan şahısların kötü niyetli yaklaşımları neticesi olduğunu belirtirim." ifadesini kullandı.

CHP İl Başkanı Ertürk'ün açıklaması

???????CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk de konuya ilişkin partisinin il başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, konunun yargı sürecinde olduğunu hatırlatarak, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu konuda ne yapacağını merak ediyoruz. Sayın Bakanım, bu görüntülerden sonra bu belediye başkanını açığa alacak mısınız? Yoksa bu belediye başkanı ile çalışma ayıbını taşımaya devam edecek misiniz?" dedi.

Ertürk, "Çok kıymetli cumhuriyet savcılarına sesleniyorum; mahkemeyi yanıltmak var, delil karatmak var, bir vatandaşı darbetmek var. Bu görüntülerden sonra adil bir şekilde vicdanlı karar verebilecek misiniz?" diye konuştu.