Sarıyer: 0-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Sarıyer: 0-1 - Son Dakika Spor

Sarıyer: 0-1

7 saat önce

STAT: Afyon ZaferHAKEMLER: Bilal Köseoğlu (xx), Erme Aslan (xx), Mürvet Yavuztürk (xx)AFJET AFYONSPOR: Anıl Atağ (xx) - Onur Ramazan Toprak (xx), İlker Avşar (xx) (Dk.

Sarıyer: 0-1, System.String[]

STAT: Afyon Zafer

HAKEMLER: Bilal Köseoğlu (xx), Erme Aslan (xx), Mürvet Yavuztürk (xx)

AFJET AFYONSPOR: Anıl Atağ (xx) - Onur Ramazan Toprak (xx), İlker Avşar (xx) (Dk. 46 Bora Taşdemir xx), Çağrı Giritlioğlu (xx), Nazmi Candoğan (xx), Fatih Selimhan Solmaz (xx), Semih Ceylan (xx), Mehmet Tayfun Dingil (xx), Ali Kılıç (xx) (Dk. 67 Aykut Emre Yakut xx), İsmet Benli (xx), Aykut Uluç (xx) (Dk. 81 Kaan Baysal)

SARIYER: Ali Türkan (xx) - Şaban Özel (xx), Gökhan Çalışır (xx), Doğukan Emeksiz (xx), Hüsnü Başkurt (xx), Mahmut Bilir (xx), Kubilay Akyüz (xx) (Dk. 67 İsmail Ayaz xx), Adam Koçak (xx), Bertul Kocabaş (xx) (Dk. 79 Alim Harlak xxx), Furkan Yaman (xx), Bahri Can Avcı (xx)

GOL: Dk. 80 Alim Hamlak

SARI KARTLAR: Bora Taşdemir, İsmet Benli (Afjet Afyonspor) - Bertul Kocabaş (Sarıyer)

TFF 2'nci Lig'in 21'inci haftasında Afjet Afyonspor kendi evinde konuk ettiği Sarıyer'e 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

12'nci dakikada Afjet Afyonspor'un geliştirdiği atakta savunma arkasına gönderilen uzun topta kaleciyle karşı karşıya kalan Çağrı Giritlioğlu'nun sert vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk 45 dakikalık dilimi oldukça kısır geçti ve iki takım soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

49'uncu dakikada Afjet Afyonspor, sağ kanattan hücuma çıkan Mehmet Tayfun ile atak geliştirdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

63'üncü dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında savunmanın müdahalesi sonrasında Aykut Uluç yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı için topun başına geçen Aykut Uluç'un yerden köşeye yaptığı sert vuruşta kaleci Ali topu bloke etmeyi başardı.

80'inci dakikada gelişen Sarıyer kontra atağında Furkan Yaman'ın yerden pasında kaleci Anıl ile karşı karşıya kalan Alim Harlak'ın vuruşunda top ağlara gitti ve konuk ekip yakaladığı ilk pozisyonda golü bularak 1-0 öne geçti.

Mücadelenin kalan bölümlerinde gol sesi çıkmadı ve mücadeleden Sarıyer 1-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Afjet Afyonspor ise 3 hafta süren galibiyet serisini evinde 4 maça çıkartmayı başaramadı.


Bilal Köseoğlu, Sarıyer, Afyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:20 Kaynak: DHA
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