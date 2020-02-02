Sarıyer: 0-1

STAT: Afyon Zafer

HAKEMLER: Bilal Köseoğlu (xx), Erme Aslan (xx), Mürvet Yavuztürk (xx)

GOL: Dk. 80 Alim Hamlak

SARI KARTLAR: Bora Taşdemir, İsmet Benli (Afjet Afyonspor) - Bertul Kocabaş ( Sarıyer

TFF 2'nci Lig'in 21'inci haftasında Afjet Afyonspor kendi evinde konuk ettiği Sarıyer'e 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

12'nci dakikada Afjet Afyonspor'un geliştirdiği atakta savunma arkasına gönderilen uzun topta kaleciyle karşı karşıya kalan Çağrı Giritlioğlu'nun sert vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk 45 dakikalık dilimi oldukça kısır geçti ve iki takım soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

49'uncu dakikada Afjet Afyonspor, sağ kanattan hücuma çıkan Mehmet Tayfun ile atak geliştirdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

63'üncü dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında savunmanın müdahalesi sonrasında Aykut Uluç yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı için topun başına geçen Aykut Uluç'un yerden köşeye yaptığı sert vuruşta kaleci Ali topu bloke etmeyi başardı.

80'inci dakikada gelişen Sarıyer kontra atağında Furkan Yaman'ın yerden pasında kaleci Anıl ile karşı karşıya kalan Alim Harlak'ın vuruşunda top ağlara gitti ve konuk ekip yakaladığı ilk pozisyonda golü bularak 1-0 öne geçti.

Mücadelenin kalan bölümlerinde gol sesi çıkmadı ve mücadeleden Sarıyer 1-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Afjet Afyonspor ise 3 hafta süren galibiyet serisini evinde 4 maça çıkartmayı başaramadı.