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Sarıyer: 0-4

6 saat önce

STAT: Faruk Çelik StadyumuHAKEMLER: Süleyman Soyutürk, Ramazan Ufuk Avdaş, Sabri ÖğeŞANLIURFASPOR : Yasin - Yusuf, Mehmet Halil Daniş, Murat, (Dk.83 m.Badur) Ali, Mehmet Fatih Bayat, (Dk.68 M.Degerli) Onur Demir, Muhammed (Dk.46 F.

Sarıyer: 0-4, System.String[]

STAT: Faruk Çelik Stadyumu

HAKEMLER: Süleyman Soyutürk, Ramazan Ufuk Avdaş, Sabri Öğe

ŞANLIURFASPOR : Yasin - Yusuf, Mehmet Halil Daniş, Murat, (Dk.83 m.Badur) Ali, Mehmet Fatih Bayat, (Dk.68 M.Degerli) Onur Demir, Muhammed (Dk.46 F.Çelikkan), Fevzi, Rıdvan, İbrahim

SARIYER: Ali Türkan- Şaban, Yaser, Alim Harlak (Dk.63 Murat Gürbüzerol), Özgür, Doğukan, Şahin, Mahmut (Dk.75 İsmail Ayaz), İlter, Bahri, Hikmet

GOLLER: Dk.8 Özgür, Dk. 23 Hikmet, Dk. 80 Yusuf Güzel (K.K) Dk. 90 Bahri (Sarıyer)

SARI KARTLAR: Özgür, Hikmet (Sarıyer)

TFF 2'inci Lig Beyaz Grup 13'üncü hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Sarıyer'e 4-0 mağlup oldu.

8'inci dakikada Mahmut'un pasında kale önünde topla buluşan Özgür güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

23'üncü dakikada Şahin'in pasında topla buluşan Doğukan, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

80'inci dakikada Şanlıurfasporlu Yusuf Güzel'in kendi ceza alanı içinde yaptığı ters vuruşta top ağlarla buluştu: 0-3.

90'ıncı dakikada Bahri'nin sert şutunda top filelerle buluştu: 0-4.

Karşılaşma Sarıyer'in 4-0'lık üstünlüğü ile son buldu.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:54 Kaynak: DHA
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