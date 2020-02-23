Sarıyer: 1-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Sarıyer: 1-0 - Son Dakika Spor

Sarıyer: 1-0

7 saat önce

STAT: İnegöl İlçeHAKEMLER: Sait Tuzcu (xxx), Mutlu Çiğdem (xxx), Cankut Gönenç (xxx)İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (xxx) - Gökhan Kurumuş (xxx), Ahmet Hakan Şahin (xxx), Selim Temel (xx),Ömer Faruk Çalışkan (xxx) (Dk 70 Cumhur Yılmaztürk (xx), Hacı Mustafa Karabulut (xx), Enes Bayır (xx), Abdullah...

Sarıyer: 1-0, System.String[]

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Sait Tuzcu (xxx), Mutlu Çiğdem (xxx), Cankut Gönenç (xxx)

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (xxx) - Gökhan Kurumuş (xxx), Ahmet Hakan Şahin (xxx), Selim Temel (xx),Ömer Faruk Çalışkan (xxx) (Dk 70 Cumhur Yılmaztürk (xx), Hacı Mustafa Karabulut (xx), Enes Bayır (xx), Abdullah Balıkuv (xxx), Emir Özsoy (xxx) (Dk. 56 Uğur Daşdemir (xx), Bilal Özdemir (xx), Yasin Görkem Arslan(xxx) (Dk. 80 Raif Demir (xx))

SARIYER: Ali Türkan (xxx) - Şaban Özel (xxx), Gökhan Çalışır (xxx), Alim Harlak (xxx) (Dk 78 Barış Memiş (xx), Şahin Şafakoğlu (xx), Mahmut Bilir (xxx), Kubilay Akyüz (xx) (Dk. 72 Doğukan Emeksiz (xx), Adem Koçak (xxx) (Dk. 70 İlker Ayyıldız (xx), Bertul Kocabaş (xx), Furkan Yaman (xxx), Bahri Can Avcı (xx)

GOLLER: Dk 61 Gökhan Kurumuş (İnegölspor)

SARI KARTLAR: Şaban Özel, Şahin Şafakoğlu, Bahri Can Avcı, Kubilay Akyüz (Sarıyer) - Bilal Özdemir, Hacı Mustafa Karabulut, Yasin Görkem Arslan (İnegölspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk 90 Şaban Özel (Sarıyer)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor, evinde ağırladığı Sarıyer'i 1-0 mağlup etti.

35'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Hacı Mustafa'nın ceza sahasına ortaladığı topla buluşan Yasin Görkem'in vuruşu direkten auta çıktı.

61'nci dakikada İnegölspor'un kazandığı serbest atışta topun başına Uğur geçti. Uğur'un ortasında ceza sahası içinde yaşanan karambol de topla buluşan Gökhan'ın vuruşu golü getirdi: 1-0.

Karşılaşma 1-0 sona erdi.


- Bursa
Mustafa Karabulut, Şener Özcan, İnegölspor, İnegöl, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:27 Kaynak: DHA
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