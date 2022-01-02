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Son dakika haberi... Sarıyer açıklarında balıkçı gemisinde korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haberi... Sarıyer açıklarında balıkçı gemisinde korkutan yangın

02.01.2022 22:56

Son dakika haber... Sarıyer açıklarında balıkçı gemisinde korkutan yangın Sarıyer açıklarında balıkçı gemisinde yangın çıktı.

Sarıyer açıklarında balıkçı gemisinde korkutan yangın

İSTANBUL - Sarıyer açıklarında balıkçı gemisinde yangın çıktı. Sahil güvenlik botlarının müdahale ettiği balıkçı gemisindeki yangın kısa sürede söndürüldü. Ölü veya yaralının olmadığı yangında balıkçı gemisinde küçük çapta hasar meydana geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Sarıyer Yeni Mahalle Meserburnu Caddesi İskelesi açıklarında balıkçı gemisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer açıklarında seyir halinde olan balıkçı gemisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Sahilden yangını gören vatandaşlar durumu, polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Sarıyer açıklarında yanan gemiye sahil güvenlik botları müdahale etti. Sahil güvenlik botlarının müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can ve mal kaybı olmazken balıkçı gemisinde küçük çapta hasar meydana geldi. Yangında itfaiye ve polis ekipleri tedbir amaçlı sahil şeridinde hazır bulunduruldu.

Polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberi... Sarıyer açıklarında balıkçı gemisinde korkutan yangın
Son dakika haberi... Sarıyer açıklarında balıkçı gemisinde korkutan yangın
Son dakika haberi... Sarıyer açıklarında balıkçı gemisinde korkutan yangın
Son dakika haberi... Sarıyer açıklarında balıkçı gemisinde korkutan yangın

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Sahil Güvenlik, Sarıyer, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Sarıyer açıklarında balıkçı gemisinde korkutan yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Sarıyer açıklarında balıkçı gemisinde korkutan yangın - Son Dakika
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