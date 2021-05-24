Sarıyer Akademi Kurum Kabul Sınavları başladı - Son Dakika

Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen Sarıyer Akademi sınavları başladı. Öğrenciler maskelerini takıp salonlara sosyal mesafeye uyarak girdi, sınıflarda mesafeli oturdu. Girişte öğrencilerin teker teker ateşleri ölçülürken, sınıflar ise sınav aralarında dezenfekte edildi. Öğrenciler sınavlardan önce Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nin bahçesinde sosyal mesafeli olarak sıraya girerken veliler bahçeye alınmadı. Sınava gelenlerin rahat giriş çıkış yapabilmesi içinde zabıta ekipleri görevlendirildi. Alınan önlemlerin yeterli olduğunu belirten veliler, çocuklarını içleri rahat bir şekilde sınava uğurladıklarını söyledi. Sınavlar 26 Mayıs'a kadar devam edecek.

ÇOCUKLARININ HEYECANINI PAYLAŞTILAR

Çocuklar sınavda ter dökerken onları bekleyen anne ve babaları da en az onlar kadar heyecanlıydı. Veliler sınav girişinde ve süresinde alınan koronavirüs önlemleriyle bir nebze de olsa rahatladıklarını söyledi.Velilerden Sultan Bayram, "Çocuğum 7. sınıfa gidiyor, 8. sınıfa hazırlanması için sınavlara girmesini istedik. Geçmiş yıllarda Sarıyer Akademi'nin başarılarını duymuştum. O nedenle tercih ettik. Çok çalıştık ama bir yandan da salgın olduğu için tedirginlik de vardı. HES koduyla aldılar içeriye bu önemli, maske ve mesafeye dikkat ediliyor bu da önemli" diye konuştu.

Bir diğer veli Nagehan Çeliker alınan önlemlerin kendilerini rahatlattığını söyleyerek, " Sarıyer Akademi'yi öğretmen bir tanıdığım önermişti. Daha sonra araştırıp başarılarını görünce buraya gelmek istedik. Çocuklar tüm gün evdeler ama sınava girilmesi için mecburen çıktık. Önlemleri yeterli görüyorum" dedi.

Sami Şen ise"Kızım 7. sınıfa gidiyor. Sarıyer Akademi'yi komşumuz sayesinde öğrendik ve internetten araştırdık. Sağlık açısından zorlu bir hazırlanma süreci oldu tüm çocuklar için. Burada alınması gereken tüm önlemler alınmış. Biz de elimizden geldiğince dikkatli olmaya çalışıyoruz" dedi.