SARIYER ATATÜRK KENT ORMANI'NDA KUŞ GÖÇÜ GÖZLEM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ - Son Dakika

Afrika ve Avrupa'nın en önemli kuş göç yolu üzerinde yer alan ve yaklaşık 352 kuş türünün gözlemlenebildiği İstanbul'da, kuş göçü gözlem etkinliği düzenledi. Sarıyer Atatürk Kent Ormanı'ndaki etkinliğe, çocuğundan yaşlısına farklı yaşlardan katılımcı ilgi gösterdi.

İstanbul'daki yaban hayatına dikkat çekmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı organizesinde birçok doğa derneğinin desteğiyle bugün sabah 11.00 sıralarında Atatürk Kent Ormanı'nda kuş göçü gözlem etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, gencinden yaşlısına farklı yaştan katılımcılar ilgi gösterdi. Öncesinde katılımcılara gözlemin nasıl yapılacağı hakkında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra ellerine dürbün verilen katılımcılar arasında gruplar oluşturularak orman içinde yürüyüş yapıldı. Ormanda gördükleri kuşları fotoğraflayan ve notlar alan katılımcılara kuş türleri hakkında bilgi verildi. Akşam saatlerine kadar devam eden etkinliklerde kuşları tanıma, yaban hayvanları tanıma, kuş çizim, oyun atölyeleri olmak üzere çok sayıda atölyede de yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kuş gözlem etkinliğine katıldı. Dürbünle kuşları inceleyen İmamoğlu, kuş uzmanlarından bilgi aldı. Bugünkü etkinlikte katılımcılar tarafından kızıl gergedan, ispinoz, karabatak, yeşil papağan, akkarınlı ebabil, leş kargası, atmaca, öten ardıç gibi kuşlar gözlemlenerek veri girişi de yapıldı.

DOĞA KORUMA BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Etkinliğine katılan Ebru Yıldırım, Tasarımcıyım. Kuş gözlemine yeni başladım. Daha önce arkadaşlarımla bireysel olarak gitmiştim. Ara ara gidiyoruz ama toplu olarak katıldığım ilk oldu. Bilgilendirmeler oluyor o hoşuma gitti. Değişik kuşlar görmeyi hedefliyorum. Yaban hayatı ve kuş gözlemi hakkında fotoğrafçılıkta ilerlemek istiyorum dedi. 17 yaşındaki Dicle Melis Kaya ise Roots and Shoots Derneği ekibinden geldiklerini belirterek Uzun bir aradan sonra doğada olmak çok güzel hissettirdi. Şu an kızıl ala karga gördük sanırım. Doğayla iç içe olmak istiyorum, araştırmacı olmak istiyorum. Bu tarz, ormanlarda etkinlikler düzenlenmesi sayesinde katılabiliyorum diye konuştu. Gruplara bilgi veren Roots and Shoots Derneği'nden Aslıhan Niksarlı, Aslında doğayı hep uzağımızda konumlandırıyoruz ama çok içerisinde yaşıyoruz. Mesela az önce bir sürü tür gördük. Onları tanımak, burada yaşayan farklı canlıları görmek, hem doğa koruma bilincini geliştirmek, hem de yaşadığımız komşu canlıları tanımak için bir yandan da bu gezegende tek başımıza olmadığımızı bilmek, onları tanıyıp onlardan öğrenmek ve ilham almak için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum şeklinde konuştu.

İSTANBUL ÜZERİNDEN ONBİNLERE YAKIN KARTAL GEÇİYOR DEDİKLERİ ZAMAN ŞAŞIRMIŞTIM

Türkiye'de 500'e yakın kuş türünün gözlemlenebileceğini ifade eden Yaz Güvendi de, İstanbul'da çok geniş, yaygın türler görebilirsiniz. 13 çeşit martı görebilirsiniz. Buradaki gözlemde de karga gördük ama hangi karga Leş kargası mı, küçük karga mı, ala karga mı, biraz sesinden tanımaya çalıştık hem de gözlem yapıp çizim yapıp ne tür olabilir diye tartıştık şeklinde konuştu. İlkbahar göçünün başladığını belirten Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Ümit Yardım ise Türkiye'nin üstünden Afrika'dan gelip Kuzey Yarım Küreye göçen kuşlar olduğunu belirtti. Yardım, Çırpınıyoruz gençler öğrensin diye. Anlattıklarımızdan muazzam memnun kalıyorlar. Çünkü ben de başladığım zaman 'İstanbul'un üzerinden bir günde on binlere yakın kartal geçiyor' dedikleri zaman ben de şaşırmıştım, inanmamıştım dedi.

İSTANBUL'DA 352 TÜR KUŞ GÖZLEMLENEBİLİYOR

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'nca verilen bilgiye göre, coğrafi konumu itibariyle göçmen kuşlar için çok önemli bir göç rotasında olan Türkiye, 483 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 352 tür kuş İstanbul'da gözlemlenebiliyor. İstanbul ise Afrika ve Avrupa'nın en önemli kuş göç yolu üzerinde yer alıyor. Kartal, şahin, doğan, atmaca, akbaba, leylek, kuğu, flamingo, pelikan, turna, kırlangıç, ebabil ve onlarca kuş çeşidi yüzlerce sürüler halinde İstanbul semalarından geçiş yapıyor.