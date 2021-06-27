SARIYER BAHÇEKÖY'DE DAHA ÖNCE BOŞALTILAN 9 KATLI BİNA ÇÖKTÜ - Son Dakika

Buğra AKAY/ İstanbul DHA

Sarıyer'de 2 yıl önce yapılan incelemelerde riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 38 daireden oluşan, 9 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Binanın boşaltılmış olması büyük bir faciayı önledi.

Olay saat 00.20 sıralarında Bahçeköy Yenimahalle Doğanbey Caddesi ile Leylak Sokak arasında bulunan ve kaçak olarak yapıldığı öğrenilen 9 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Deprem etkisi yaratan çökmenin ardından mahalleli kendisini sokağa atarken, sokakta bulunan araçlarda ve çevre binalarda maddi hasar meydana geldi. Çökmenin ardından Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

'ŞARLATANLIĞA İZİN VERMEYECEĞİM"

Binanın uzun süredir yıkılmamasının nedeninin açılan davalar olduğunu belirten Genç, 'İki yıldır o binayı bekliyoruz. Şarlatanlığa gerek yok. Şarlatanlığa izin vermeyeceğim. 2019 Ağustos ayının başında bu binada çökme tehlikesi olduğunu tespit ettik. Çevre Şehircilik Bakanı dahil, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü dahil gerekli önlemler alındı. Önce binanın riskli olduğu tespit edildi. Çok uzun sürdü bu. Mahkemeler oldu. Bina boşaltıldı. Hala itirazlar var. Hala dava var şu anda. Bu davalar bitmeden binayı yıkmamız mümkün değil" dedi.

'KADEME KADEME KAÇAK OLARAK YAPILMIŞ"

Bina hakkında bilgi veren Başkan Genç, binanın kademe kademe kaçak yapıldığını belirterek, 'Herhangi bir mühendislik desteği alınmamış. 10 kat ama aşama aşama yapılmış. Bir müddet yapılmış sonra durmuş. Hiçbir mühendislik hizmeti alınmadan yapılmış bir bina" dedi.