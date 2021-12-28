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Sarıyer Bahçeköy'de feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Sarıyer Bahçeköy'de feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı

28.12.2021 08:47

Sarıyer Bahçeköy'de iki otomobil çarpıştı.

Sarıyer Bahçeköy'de iki otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır üç kişi yaralanırken iki otomobil ise hurdaya döndü.

Kaza, saat 23: 45 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Çayırbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyer yönünde seyir halinde olan 34 GZ 5321 plaklı aracın sürücüsü Kenan M. henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yan dönerek karşı şeride geçti. Karşı şeritte Bahçeköy yönünde seyir halinde olan 34 AS 1915 plaklı Cüneyt G. idaresindeki araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerin olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri kısa bir çalışmanın ardından otomobilde sıkışan Kenan M.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Cüneyt G. ve beraberindeki bir kadın ise hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaparken Kenan M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kaza sonrası iki araç kullanılamaz hale gelirken çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

(İHA)

Sarıyer Bahçeköy'de feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı
Sarıyer Bahçeköy'de feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı
Sarıyer Bahçeköy'de feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı
Sarıyer Bahçeköy'de feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı
Sarıyer Bahçeköy'de feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı
Sarıyer Bahçeköy'de feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı

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Otomobil, Sarıyer, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sarıyer Bahçeköy'de feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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