Son Dakika Haberleri: Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

54 dakika önce

CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti, System.String[]
CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Sağlık emekçilerinin zaman zaman saldırıya uğradığına dikkat çeken Başkan Şükrü Genç, "Bunun yasalarla güvence altına alınması lazım" dedi.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hastanelere ziyaret gerçekleştiren CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, doktorların bayramlarını kutlayarak çiçek takdim etti. Sarıyer'deki birçok hastaneye giden Başkan Şükrü Genç'e vatandaşların ilgisi de yoğundu. Sağlık çalışanlarının sorunlarını dinleyen Başkan Genç, sağlıkçılara yönelik gerçekleştirilen şiddet olaylarının önüne geçmek için yasalarla güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

"Doktorlar en ağır darplarla karşılaşıyorlar hak etmedikleri halde"

Bütün sağlık emekçilerinin bayramını kutlayan CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, "Doktorlar bana göre sağlık emekçileri gerçekten. Hele bir de Türkiye'de bu kadar yoğunluğun içinde ellerinden ne gelirse yapmaya çalışan doktorlar sırası geldiğinde de en ağır darplarla karşılaşıyorlar hak etmedikleri halde. Bunun yasalarla güvence altına alınması lazım. Bu alınmadığı zaman problemler oluyor. Son dileğim de şuydu. Siz sağlık, derman dağıtırken kendi sağlığınıza da dikkat edin dedim onlara. Kendi sağlıkları ile beraber varlıklarına da dikkat etmeleri gerekir. Tıp bayramı kutlu olsun herkesin" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:18 Kaynak: İHA

Şükrü Genç, Tıp Bayramı, Sarıyer, Genç, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evlenmek İsteyen Fabrika İşçisi İnternet Üzerinden Tanıştığı Kadına 100 Bin Lirasını Kaptırdı Kız Arkadaşının Babasını Vuran Şüpheli Yakalandı

Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 15:12:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]