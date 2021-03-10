Son dakika: Sarıyer Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı - Son Dakika

SARIYER Belediye Başkanı Şükrü Genç , Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarıyer Belediye Başkanı Genç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili dostlarım, Covid 19 testim pozitif çıkmıştır. Ne kadar dikkatli olursak olalım farkında olmadan bizim ya da karşı tarafın yaptığı tek bir ihmalkar davranış bile olumsuz sonuçlar doğurabiliyor ne yazık ki. Karantina süresince evde olacağım. Sağlıklı günler dilerim..." ifadelerini kullandı.

- İstanbul