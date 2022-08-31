Sarıyer'de bir evden 3 kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika
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Sarıyer'de bir evden 3 kamyon çöp çıkarıldı

31.08.2022 16:24
Sarıyer'de bir evden 3 kamyon çöp çıkarıldı

Sarıyer Belediyesi ekipleri, bir anne ve 2 çocuğunun yaşadığı evi temizleyerek 3 kamyon çöp ve atık çıkardı.

Sarıyer Belediyesi ekipleri, bir anne ve 2 çocuğunun yaşadığı evi temizleyerek 3 kamyon çöp ve atık çıkardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, 2 çocuk ile bir annenin yaşadığı evi temizlemek için harekete geçti. Ekipler ilk olarak 35 yaşlarındaki anne ile biri 5, diğeri 6 yaşında olan çocukları korumaya aldı.

Üç oda, 1 banyo ve mutfaktan oluşan evde bütün odaların çöple dolu olduğunu gören görevliler burayı boşalttı. Yapılan çalışmanın ardından evden 3 kamyon çöp ve atık çıkarıldı.

Eşinden ayrıldığını ve uzaklaştırma kararı çıkarttığını söyleyen kadın, çöplerin çıkarılmasına itiraz ederek, bunları satıp geçimini sağladığını ifade etti.

Evde yaşayan kadını ikna edip temizlik çalışmalarına başlayan görevliler, kırık pazar arabasından yırtık kıyafetlere, plastik şişelerden boş şampuan şişelerine kadar birçok çöpe rastladı.

Belediye ekipleri, aile hakkında Sosyal Hizmetler Merkezi'ne bilgi verdi. Yetkililer, ailenin hem psikolojisi hem de maddi imkanları düzelene kadar Kilyos Sosyal Tesisleri'nde konaklayabileceği bilgisini verdi.

İlk çalışmaların tamamlandığı ev, boya, badana ve tadilat işleri de yapılıp yenilendikten sonra aileye teslim edilecek.

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Kaynak: AA

Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de bir evden 3 kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika

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