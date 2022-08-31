Sarıyer'de Bir Çöp Evde Yaşayan Anne ve 2 Çocuğu, Korumaya Alınarak Sosyal Tesislere Götürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıyer'de Bir Çöp Evde Yaşayan Anne ve 2 Çocuğu, Korumaya Alınarak Sosyal Tesislere Götürüldü

31.08.2022 22:18

Sarıyer Belediyesi ekipleri, ilçedeki bir evden üç kamyon çöp ve atık çıkardı. Çöp evde yaşadığı belirlenen 35 yaşlarındaki bir kadın ile 5 ve 6 yaşlarındaki iki çocuk, korumaya alınarak Sarıyer Belediyesi Kilyos Sosyal Tesisleri’ne götürüldü. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle iki çocuğunun da okula gitmediğini söyleyen anne, 6 yaşındaki oğlunun özel eğitime ihtiyacı olduğu bilgisini de ekiplerle paylaştı.

Sarıyer Belediyesi ekipleri, ilçedeki bir evden üç kamyon çöp ve atık çıkardı. Çöp evde yaşadığı belirlenen 35 yaşlarındaki bir kadın ile 5 ve 6 yaşlarındaki iki çocuk, korumaya alınarak Sarıyer Belediyesi Kilyos Sosyal Tesisleri'ne götürüldü. Maddi imkansızlıklar nedeniyle iki çocuğunun da okula gitmediğini söyleyen anne, 6 yaşındaki oğlunun özel eğitime ihtiyacı olduğu bilgisini de ekiplerle paylaştı.

Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kötü kokular yayan bir evle ilgili ihbar alınması üzerine söz konusu adrese ekip gönderdi. Ekipler, üç oda, bir banyo ve mutfaktan oluşan evin bütün bölümlerinin çöple dolu olduğunu belirledi. Evde, 35 yaşlarında bir anne ile biri 5, diğeri 6 yaşında olan çocuklarının yaşadığı tespit edildi.

"ONLAR ÇÖP DEĞİL, BENİM EKMEK PARAM"

Ev sahibi kadının, evdeki çöplerin çıkarılmasına itiraz ettiği, bu çöpleri satarak para kazandığını söylediği ve "Onlar çöp değil, benim ekmek param" dediği öğrenildi. Ancak yetkililer, kadını ikna ederek evi temizlemeye başladı. Evde kırık pazar arabasından yırtık kıyafetlere, plastik şişelerden boş şampuan şişelerine kadar birçok çöpe rastlandı. Yapılan çalışmalarda, evden üç kamyon çöp ve atık çıkarıldı. Evin her yerini yuva yapmış olan haşereler de ilaçlanarak temizlendi.

İlk çalışmaların tamamlandığı evin, boya-badana ve tadilat işleri de yapıldıktan sonra aileye teslim edileceği bildirildi.

BABAYA UZAKLAŞTIRMA KARARI

Yeni ayrıldığı eşi için uzaklaştırma kararı çıkaran iki çocuk annesi kadın, çocuklarını ve kendisini geçindirmek için çöpleri istiflediğini söyledi. Aile hakkında Sosyal Hizmetler Kurumu'na bilgi verildi. Yetkililer, ailenin hem psikolojik hem de maddi imkanları düzelene kadar sosyal tesislerde konaklayabileceği bilgisini verdi.

YORUMLAR
500
BAKAN KİRİŞCİ: BALIKÇI KARDEŞLERİMİZE ZİRAAT BANKASI İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRACAKTIR (1) BAKAN KİRİŞCİ: BALIKÇI KARDEŞLERİMİZE ZİRAAT BANKASI İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRACAKTIR (1) Sarıyer'de bir evden 3 kamyon çöp çıkarıldı Sarıyer'de bir evden 3 kamyon çöp çıkarıldı
Kaynak: ANKA

Sarıyer, Kilyos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de Bir Çöp Evde Yaşayan Anne ve 2 Çocuğu, Korumaya Alınarak Sosyal Tesislere Götürüldü - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
21:27 Adana Demirspor forması giyen Balotelli, Sion'a transfer oldu!
21:07 Ünlü şef Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisiyle ilk fotoğrafını doğum gününde paylaştı
20:45 10 yıl sonra Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak
20:41 Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, siyah dantelli bikinisiyle mest etti
20:02 Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için adım attı!
19:55 Melek Bezaroğlu'nun sosyal medyadan yardım istemesi işe yaradı! Tehdit eden eski sevgilisi tutuklandı
19:48 Sosyal medya uygulaması Snapchat çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkarıyor
19:32 İngiltere'de korku yaratan hayvan! Vatandaşlara uyarılar yapıldı
19:27 Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvurdu
19:27 İlkay Akkaya konserini iptal eden Ceyhan Kaymakamlığı'na Mardin Valiliği'de katıldı! Akkaya: Yasaklamalara biri daha eklendi ve belli ki çoğalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 22:18:36. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Bir Çöp Evde Yaşayan Anne ve 2 Çocuğu, Korumaya Alınarak Sosyal Tesislere Götürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement