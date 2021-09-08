Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediği Kilyos Çevre ve Sanat Günleri'nin bu yıl 4'üncüsü düzenleniyor - Son Dakika

Sarıyer Belediyesi, İstanbul'un en büyük ve en kapsamlı doğa hareketini çevreci STK'larla birlikte Kilyos'ta düzenliyor. İlk yardım eğitimlerinden AKUT afet bilinçlendirme seminerine, doğal sabun yapımından yogaya, müzik dinletilerine kadar birbirinden farklı etkinliklerin yapılacağı Çevre ve Sanat Günleri iki gün sürecek. Tüm bu etkinliklerin yanı sıra 10'uncu kez düzenlenen Kum Zambakları Festivali'nde de her zaman olduğu gibi renkli görüntüler yaşanacak. 8'incisi yapılan Uluslararası Emin Turan Kumda Sanat Şenliği'nde; iklim krizi ekseninde sorun çözümleri, geri dönüşüm ve doğa savunması üzerinde de durulacak.

SANAT İLE GÜNDEME DİKKAT ÇEKİLECEK

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlar bu sene gerçekleşecek olan Çevre ve Sanat Günleri'nin gündeminde yer alacak. Yeryüzü Derneği'nden Esra Adalı Ayaz'ın moderatörlüğünü yapacağı Orman Yangınları adlı panele İstanbul Üniversitesi'nden Cihan Erdönmez ile Kuzey Ormanları Savunması'ndan Başar Ali Paşa konuşmacı olarak katılacak. 8. Uluslararası Emin Turan Kumda Sanat Şenliği'nin teması ise "Kendin Ol" olacak. 15 sanatçı kumdan heykeller yaparak ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Etkinliğin kapanışında Elanur Akbulut ve Burak Şen katılımcılara müzik ziyafeti yaşatacak.