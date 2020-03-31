Sarıyer Belediyesi sosyal tesislerini sağlık çalışanlarına açtı - Son Dakika

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Sarıyer Belediyesi sosyal tesislerini sağlık çalışanlarına açtı
7 saat önce
Sarıyer Belediyesi, Kilyos Sosyal Tesisleri'ni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına tahsis etti.
Sarıyer Belediyesi, Kilyos Sosyal Tesisleri'ni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına tahsis etti.
Kilyos Sosyal Tesisleri'nde sağlık çalışanlarının kalacağı odalar dezenfekte edilerek yeniden düzenlendi.
Çevre hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarını ağırlayacak olan tesis, Acıbadem Hastanesi'nden 32, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 35 ve belediye bünyesinde çalışan sağlık personeli ile sivil savunma ekibinden de 26 kişiyi misafir edecek.
İhtiyaç duyulması halinde Bahçeköy'de bulunan Sarıyer Belediyesi Kız Konuk Evi de sağlık çalışanlarına tahsis edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:44 Kaynak: AA
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