Sarıyer Belediyesinde grev yapan işçilere destek - Son Dakika
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Sarıyer Belediyesinde grev yapan işçilere destek

20.07.2022 16:00

Sarıyer Belediyesinde 6 aylık toplu iş sözleşmesi sürecinin ardından 5 Temmuz'da grev kararı alan işçilere farklı belediyelerde çalışan işçilerden destek geldi.

Sarıyer Belediyesinde 6 aylık toplu iş sözleşmesi sürecinin ardından 5 Temmuz'da grev kararı alan işçilere farklı belediyelerde çalışan işçilerden destek geldi.

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası öncülüğünde Sarıyer Belediyesi önünde kurulan çadırda başlatılan grevin 16'ıncı gününde işçiler, slogan atıp halay çekti.

Farklı belediyelerde çalışan ve Genel İş'e bağlı çok sayıda işçi ve sendikanın merkez yöneticileri de grev alanına gelerek işçilerle dayanışma gösterdi.

Genel İş Sendikası Genel Sekreteri Şükret Sevgener, belediye önünde yaptığı açıklamada belediye emekçilerinin yüksek enflasyon karşısında ezildiğini ve işçilerin alım güçlerinin git gide düştüğünü dile getirdi.

Yaşanan krizin sorumlusunun işçiler olmadığını vurgulayan Sevgener, "Belediye işçilerinin insanca yaşamalarının tek muhatabı belediye yönetimidir. Biz de emekçilerimiz haklarını alana kadar mücadelemiz sürecektir." ifadelerini kullandı.

Genel İş Sendikası Avrupa Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan ise 19 Ocak 2022'de başlayan toplu iş sözleşmesini masada tamamlamak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, grev yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Görüşmelerde ücret dışındaki maddelerde bir önceki sözleşme maddelerini olduğu gibi kabul ettiklerini aktaran Pehlivan, "Bugün TÜİK yüzde 78,62 gibi bir enflasyon oranı açıklamaktadır. Bizler TÜİK rakamlarının altında yüzde 40 zam teklifinde bulunduk ve belediye yönetimi de bunu kabul etti. Fakat bir gün sonra bu teklifini çekerek yüzde 20 gibi gerçekliği olmayan komik bir oranı kabul etmemizi istedi. Yüzde 20'lik oranın yaşanan hayat pahalığı karşısında gerçekliği yansıtmıyor ve kimse bunu kabul etmemizi beklemesin." şeklinde konuştu.

Sarıyer Belediyesinin emek ve alın terlerini hiçe saydığını dile getiren Pehlivan, bu tavrın CHP politikalarına ve hayat pahalılığı karşısındaki söylemlere de ters olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar Sarıyerlilerin hayatını zorlaştırmamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Pehlivan, bundan sonra eylem ve etkinliklerinin ivmesini artıracaklarını söyledi.

Hizmet ettikleri Sarıyer halkının kendilerine sahip çıkmasını isteyen Pehlivan, şunları aktardı:

"Bundan sonra yapılacak eylem, etkinlik ve hizmetlerin aksamasından belediye işçileri sorumlu olmayacaktır. Tek sorumlu sorunun çözüm yollarını aramayan, bizleri açlık ve yoksullukla sınamaya çalışan Sarıyer Belediyesi yönetimi olacaktır. İşçi sınıfı tarihi bu eylemlerle doludur. Bu grev alın terimizin karşılığını alma eylemidir. Bu grev çocuklarımıza ekmek götürme eylemidir. Mücadele sonunda sendikamız Genel İş kazanacaktır."

Öte yandan bazı siyasi parti temsilcileri grev yerini ziyaret ederken belediye önünden geçen araçlar da korna çalarak işçilere destek verdi.

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Sarıyer Belediyesi işçileri grevlerinin 16'ncı gününde Sarıyer Belediyesi işçileri grevlerinin 16'ncı gününde Kangal Termik Santrali işçilerinden grev kararı Kangal Termik Santrali işçilerinden grev kararı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarıyer Belediyesinde grev yapan işçilere destek - Son Dakika

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