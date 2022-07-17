Sarıyer Belediyesinde grev yapan işçilerin eylemi 13'üncü gününde - Son Dakika
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Sarıyer Belediyesinde grev yapan işçilerin eylemi 13'üncü gününde

17.07.2022 14:34
Sarıyer Belediyesinde grev yapan işçilerin eylemi 13'üncü gününde

Sarıyer Belediyesinde yüzde 40 zam taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine 5 Temmuz'da grev kararı alan 100 işçinin eylemi sürüyor.

Sarıyer Belediyesinde yüzde 40 zam taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine 5 Temmuz'da grev kararı alan 100 işçinin eylemi sürüyor.

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası öncülüğünde Sarıyer Belediyesi önünde kurulan çadırda başlatılan grevin 13'üncü gününde işçiler, slogan atıp şarkı ve türkülere eşlik etti.

Sendikanın yüzde 40'lık zam talebine yönetimin "yüzde 20" ile karşılık vermesine tepki gösteren 14'ü kadın 100 işçi, Kurban Bayramı'nı grev çadırında geçirmiş olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını aktardı.

Genel İş Sendikası Avrupa Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan, sözleşme kapsamında 6 ay müzakere süreci yürüttüklerini, bu süreçte tavan ücret maddesi dışında bütün taleplerin kabul gördüğünü söyledi.

Zam konusunda işçilere belediye yönetimince verilen sözlerin tutulmadığını, kendilerinin yüzde 40 talebine yüzde 20 ile karşılık verildiğini belirten Pehlivan, 5 Temmuz'da greve başladıklarını hatırlattı.

Grevin belediye çalışmalarında aksamalara yol açtığını savunan Pehlivan, müzakere ile sonuçlanabilecek grevi haklarını alana kadar sürdüreceklerini ifade etti.

Pehlivan, "Kesinlikle kararlıyız. Biz bayramı, tatili, yağmuru-çamuru bu çadırda geçirmişsek, mücadele bu şekilde başlamışsa bunun sonunda buradan kendi isteğimizi alana kadar kalkmaya niyetimiz yoktur. En ufak da bir kırgınlığımız, küskünlüğümüz de yoktur." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çağrı

Bayramın kendileri için grev alanında buruk geçtiğini dile getiren Pehlivan, "Yöneticilerimizin hepsi bayram tatiline gitti ama biz bayramı burada geçirdik. Bayramda çoluk çocuk, torunlar herkes buraya geldi. Biz burada bayramlaşmamızı gerçekleştirdik. Belki hayatımızda ilk oldu ama bizim için de farklı bir anı olarak yaşantımıza eklenmiş oldu. Bu hak ve ekmek mücadelesiyse biz bunu almadan bizim bayramımız olmayacak. Ne zaman buradan hakkımızı alır kalkarsak işte biz bayramı o zaman kutlamış olacağız." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Pehlivan, "Kendisi enflasyonun gerçek rakamları yansıtmadığını tüm halka her gün televizyonlarda deklare ediyor. Biz o yanlış buldukları (TÜİK verileri) enflasyon rakamının yüzde 40'ını talep ediyoruz, ona rağmen masada talebimiz olumlu karşılanmadı. Onlar yüzde 40'ın da yarısını önerdiler. İstanbul geneli aşağı yukarı bütün partiler, hangi belediye olursa olsun yüzde 35-40 bandında bitmiştir. Bizim teklifimiz ve talebimiz de üç aşağı beş yukarı aynı banttadır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Sarıyer, Zam, Güncel, Son Dakika

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