Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "TVF Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'mızın oyuncularına ve teknik ekibine düzenli olarak yapılan ve bu zamana kadar negatif çıkan Kovid-19 testi dün tekrar yapılmış ve 8 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır." denildi.

Oyuncuların karantinaya alındığının vurgulandığı açıklamada tedavilerin başladığı belirtilerek, "Antrenmanlara ara verilmiş olup oyuncularımızın sağlık durumlarıyla ilgili gelişme yakından takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı