Sarıyer Belediyespor Voleybol Takımı'nda 8 oyuncunun corona virüsü(koronavirüs) testi pozitif çıktı
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "TVF Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'mızın oyuncularına ve teknik ekibine düzenli olarak yapılan ve bu zamana kadar negatif çıkan Kovid-19 testi dün tekrar yapılmış ve 8 oyuncumuzun testi...
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "TVF Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'mızın oyuncularına ve teknik ekibine düzenli olarak yapılan ve bu zamana kadar negatif çıkan Kovid-19 testi dün tekrar yapılmış ve 8 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır." denildi.
Oyuncuların karantinaya alındığının vurgulandığı açıklamada tedavilerin başladığı belirtilerek, "Antrenmanlara ara verilmiş olup oyuncularımızın sağlık durumlarıyla ilgili gelişme yakından takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı
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