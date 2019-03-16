Sarıyer, Bertuğ Özgür Yıldırım'la Profesyonel Sözleşme İmzaladı
1 saat önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sarıyer Kulübü, Bertuğ Özgür Yıldırım ile profesyonel sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
TFF
2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sarıyer
Kulübü, Bertuğ Özgür Yıldırım ile profesyonel sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş
ve Galatasaray
'ın da kadrosuna katmak istediği 16 yaşındaki genç futbolcu ile 2,5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:56 Kaynak: AA
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