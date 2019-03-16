Son Dakika Haberleri: Sarıyer, Bertuğ Özgür Yıldırım'la Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Sarıyer, Bertuğ Özgür Yıldırım'la Profesyonel Sözleşme İmzaladı

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sarıyer Kulübü, Bertuğ Özgür Yıldırım ile profesyonel sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Sarıyer, Bertuğ Özgür Yıldırım'la Profesyonel Sözleşme İmzaladı, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sarıyer Kulübü, Bertuğ Özgür Yıldırım ile profesyonel sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği 16 yaşındaki genç futbolcu ile 2,5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:56 Kaynak: AA

Galatasaray, Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu, Sarıyer, Spor
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