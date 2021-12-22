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Beyaza bürünen Sarıyer böyle görüntülendi - Son Dakika

Beyaza bürünen Sarıyer böyle görüntülendi

22.12.2021 10:19

Beyaza bürünen Sarıyer böyle görüntülendi Kartpostallık kar manzarası drone ile görüntülendi Sarıyer'in yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ortalığı beyaza bürüdü.

Beyaza bürünen Sarıyer böyle görüntülendi

Kartpostallık kar manzarası drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Sarıyer'in yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ortalığı beyaza bürüdü. Havanın aydınlanmasıyla birlikte ortaya çıkan kartpostallık kar manzarası drone ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Sarıyer'de ise dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırınca yüksek kesimler beyaza büründü. Sarıyer'in Maden, Bahçeköy ve Merkez Mahalleleri'ndeki kar manzarası mest etti. Bahçeköy'de bulunan ormanlık alandaki kartpostallık kar görüntüsü drone ile görüntülendi.

Beyaza bürünen Sarıyer böyle görüntülendi
Beyaza bürünen Sarıyer böyle görüntülendi
Beyaza bürünen Sarıyer böyle görüntülendi
Beyaza bürünen Sarıyer böyle görüntülendi
Beyaza bürünen Sarıyer böyle görüntülendi
Beyaza bürünen Sarıyer böyle görüntülendi

İstanbul, Sarıyer, Drone, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyaza bürünen Sarıyer böyle görüntülendi - Son Dakika


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